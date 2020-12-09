Abdullah Avcı 4 transfer istedi

Karadeniz temsilcisi, Abdullah Avcı yönetiminde BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup ederken Sivasspor ile berabere kaldı. Özellikle son maçta takımın eksikleri de ortaya çıktı. Avcı, yöneticilerle yaptığı toplantıda, Ocak ayında mutlaka takıma takviye yapılması gerektiğini söyledi.



Usta çalıştırıcı hem ilk 11'e hem de yedek kulübesine transfer yapmalarının şart olduğunu kaydetti. Avcı ancak bu şekilde seviye atlayabileceklerini bordo-mavili yöneticilere iletti. Amaç nokta atışı isimleri alarak kadroyu güçlendirmek.



4 TRANSFER YAPMALIYIZ

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda çalışmalar da başladı. Hem Avcı'nın ekibi hem de kulüp scoutları deneyimli çalıştırıcıya alternatifli listelerini sunacak.



Abdullah Avcı en az 4 takviye yapmaları gerektiğini belirtti. Tecrübeli hocanın yeni transferlerde görmek istediği özellikler de belli. Başarılı teknik adam, teknik kapasitesi yüksek, pas oyununa uygun ve mücadeleci isimlerin alınmasını istiyor. Scout ekibi kulübün mali bütçesine uygun isimleri tarıyor. Son kararı Avcı verecek.



ORTA SAHA VE HÜCUMA İSTİYOR

Abdullah Avcı, yapılacak yeni transferlerin bölgelerini de belirledi. Usta çalıştırıcı, savunmaya değil, takviyeleri orta saha ve hücum hattına istiyor. Bu hafta Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşanmıştı.



YEDEK KULÜBESi YETERSiZ

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında 3 maça çıktı. Kulübenin yeterince güven vermediği rakamlara da yansıdı. İşte 2 detay:



10 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Pandemi dönemiyle takımlara 5'er oyuncu değişikliği hakkı tanındı. Abdullah Avcı 3 maçta 15 değişiklik hakkının 10'unu kullandı.



