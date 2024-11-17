Abdülkerim Bardakcı: "Çok üzgünüm"

A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, çok üzgün olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı: 'Çok üzgünüm'
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17 Kasım 2024 13:14
A Milli Takım'da Galler maçında sarı kart gören ve Karadağ maçında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli futbolcu, üzgün olduğunu belirterek, "Kazanmak istemenin vermiş olduğu anlık adrenalin ile oluşan pozisyonda gördüğüm sarı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düşüp, takım arkadaşlarımın yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımın, gereken sonucu alıp bizi hak ettiğimiz grup liderliğine taşıyacağına inancım sonsuz. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim, cezalı duruma düşmesinin ardından milli takım kampından ayrılmıştı.

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