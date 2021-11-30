Abdülkadir Ömür'ün yükselişinin o hikayesi

Trabzonspor'un son üç maçında da gol atan Abdülkadir Ömür, aynı zamanda futbol kariyerinde bir ilke imza attı. Sezona sakatlıkların etkisiyle istediği gibi başlayamayan ve 4. haftadaki Galatasaray maçında ilk yarıda oyundan alınırken gözyaşlarını tutamayan Abdülkadir'in geri dönüş hikayesi de burada başladı.



Teknik direktör Abdullah Avcı "Tesislere ilk sen geleceksin ve sahaya ilk sen çıkacaksın" diyerek sahip çıktığı milli futbolcuyu ertesi maçta da ilk 11'de oynatarak ona olan güvenini gösterdi.



ÖZEL DİYETİSYEN VE ANTRENÖR



Avcı'nın isteğiyle hemen her maç sonunda Uğurcan, Bakasetas, Nwakaeme gibi isimler de yaptıkları açıklamalarda Abdülkadir Ömür'e destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. 22 yaşındaki futbolcu da hayatını yeniden şekillendirdi.



Özel diyetisyen ve antrenör tutan Abdülkadir, hem fiziki hem de mental olarak adeta yeniden doğdu ve bunu sahadaki performansıyla da perçinledi.



10 NUMARA TOPÇU!



Abdülkadir, Bakasetas'ın yokluğunda geçtiği 10 numarada Trabzonspor'u sırtlayan isim oldu. Beşiktaş maçıyla çıkışa geçen milli futbolcu, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında 10 numarada forma giydi ve üst üste 3 maçta da ağları sarsmayı başardı







