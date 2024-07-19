Abdülkadir Ömür'den transfer itirafı!

Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
Abdülkadir Ömür, transfer sürecini anlşattı ve görüşmelerin çok kısa sürdüğünü söyledi.
Milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"8-9 yaşından itibaren ben Trabzonspor'un altyapısına başlamıştım. 16 yaşında profesyonel olarak imza attım. Yaklaşık 25 yaşıma kadar dokuz yıllık profesyonel bir hayatım oldu, orada çocukluğum geçti diyebilirim ama bazı fırsatlar da elime gelmişti yıllar önce. O zaman kulüp başkanımız gitmeme izin vermemişti, benim de her zaman bir Avrupa hayalim vardı. Devre arasında da bir noktadan sonra artık Trabzonspor taraftarını da üzmemek için ayrılma kararı aldım. Acun Ağabey ile de 2-3 sene önce acaba olur mu olmaz mı diye bir görüşmemiz olmuştu. Ayrılma kararımı aldığımı öğrenince Acun Ağabey direkt beni aradı. Sadece 5-10 dakikamızı aldı çünkü bana Premier Lig'e çıkma hayali olduğunu ve bunu gerçekleştiren ilk Türk olmak istediğini söylemişti. Ben de bu hayalde ona ortak olmak istedim. Çocukluğumdan beri aynı takımda oynayıp farklı bir kulübe gitmek ve özellikle İngiltere'de kalite, tempo olarak da zor bir lige gidiyordum. Geçtiğimiz dört ay benim için adaptasyon süreci olarak geçti, oradaki Türk ağabeylerimiz de bana yardımcı oldular."
İNGİLTERE PERFORMANSI
Hull City forması altında 16 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 2 asist yaptı.
Abdülkadir Ömür, transfer sürecini anlşattı ve görüşmelerin çok kısa sürdüğünü söyledi.
Milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"8-9 yaşından itibaren ben Trabzonspor'un altyapısına başlamıştım. 16 yaşında profesyonel olarak imza attım. Yaklaşık 25 yaşıma kadar dokuz yıllık profesyonel bir hayatım oldu, orada çocukluğum geçti diyebilirim ama bazı fırsatlar da elime gelmişti yıllar önce. O zaman kulüp başkanımız gitmeme izin vermemişti, benim de her zaman bir Avrupa hayalim vardı. Devre arasında da bir noktadan sonra artık Trabzonspor taraftarını da üzmemek için ayrılma kararı aldım. Acun Ağabey ile de 2-3 sene önce acaba olur mu olmaz mı diye bir görüşmemiz olmuştu. Ayrılma kararımı aldığımı öğrenince Acun Ağabey direkt beni aradı. Sadece 5-10 dakikamızı aldı çünkü bana Premier Lig'e çıkma hayali olduğunu ve bunu gerçekleştiren ilk Türk olmak istediğini söylemişti. Ben de bu hayalde ona ortak olmak istedim. Çocukluğumdan beri aynı takımda oynayıp farklı bir kulübe gitmek ve özellikle İngiltere'de kalite, tempo olarak da zor bir lige gidiyordum. Geçtiğimiz dört ay benim için adaptasyon süreci olarak geçti, oradaki Türk ağabeylerimiz de bana yardımcı oldular."
İNGİLTERE PERFORMANSI
Hull City forması altında 16 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 2 asist yaptı.
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