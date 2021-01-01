Abdul-Jabbar: "Bucks şampiyon olamaz, KD onları öldürür!"

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee Bucks'ın bu yıl şampiyonluğu kazanamayacağını, sebebinin ise Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın "onları öldürecek olması" olduğunu söyledi.



Bucks ve Nets arasındaki Doğu yarı finalleri serisinin 5. maçında Durant, tüm dünyaya parkede neler yapabileceğini hatırlatmış, 48 dakika boyunca sahada kalarak 49 sayı, 17 ribaund ve 10 asist istatistiklerine ulaşmıştı.



James Harden'ın sakatlık nedeniyle sınırlı olması ve Kyrie Irving'in tamamen kadro dışında olması, birçok kişinin 5. maçta Bucks'ın galip geleceğini düşünmesine neden olmuştu. Ancak Bucks bu karşılaşmada mağlup olarak, şampiyonluk umutlarını zedelemişti.



"TEK ADAM BÖYLE DOMİNE ETMEMELİ"



Bucks efsanesi, ESPN'den Rachel Nichols ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Milwaukee'nin son durumu hakkında konuştu ve bu yıl şampiyonluğu kazanabileceklerini düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise, yanıtı şu şekilde oldu:



"Hayır, olamazlar. KD o adamları öldürür. Ciddiyim. Skor üretir ve sonra da boştaki oyuncuyu bulur. Tüm işi kendi başına halledebilir. Bucks'ın daha iyi bir iş çıkarması ve tüm takımın farklı oynaması lazım. Tek bir adamın bir takımı bu şekilde domine etmemesi gerekiyor..."



