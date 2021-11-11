Juventus'un, yeni transferler için Ocak ayında satmak istediği belirtilen Aaron Ramsey'e iki talip çıktığı kaydedildi.



EVERTON VE NEWCASTLE UNITED



İtalyan medyasında yer alan haberlerde; teknik direktör Max Allegri'nin planları arasında yer almayan Galli futbolcuya, Premier Lig'den, Everton ve Newcastle United'ın ilgisinin olduğu aktarıldı.



RABIOT DA LİSTEDE



Öte yandan Newcastle United'ın, Juventus'tan Adrien Rabiot'u da transfer listesinde bulundurduğu ifade edildi.



SADECE 7 DAKİKA OYNADI



30 yaşındaki Ramsey, Ekim ayının başından beri Juventus formasını toplamda sadece 7 dakika giyebildi.





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