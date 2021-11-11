Aaron Ramsey'e iki talip

Juventus'un, ara transfer döneminde takımdan göndermek istediği kaydedilen Aaron Ramsey'e, İngiltere'den iki talip çıktığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aaron Ramsey'e iki talip
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11 Kasım 2021 17:02
Juventus'un, yeni transferler için Ocak ayında satmak istediği belirtilen Aaron Ramsey'e iki talip çıktığı kaydedildi.

EVERTON VE NEWCASTLE UNITED

İtalyan medyasında yer alan haberlerde; teknik direktör Max Allegri'nin planları arasında yer almayan Galli futbolcuya, Premier Lig'den, Everton ve Newcastle United'ın ilgisinin olduğu aktarıldı.

RABIOT DA LİSTEDE

Öte yandan Newcastle United'ın, Juventus'tan Adrien Rabiot'u da transfer listesinde bulundurduğu ifade edildi.

SADECE 7 DAKİKA OYNADI

30 yaşındaki Ramsey, Ekim ayının başından beri Juventus formasını toplamda sadece 7 dakika giyebildi.


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