Aaron Lennon: 'Yakında en iyi halimi göreceksiniz'

Kayserispor'un İngiliz yıldızı Aaron Lennon, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Gün geçtikçe daha iyi olduğunu söyleyen Lennon, "Kendimi geliştiriyorum. Buraya gelmeden önce 4-5 ay futbol oynamadım. Maç fitnessım yok. Çok çalışıyorum. Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz." dedi.
Gün geçtikçe daha iyi olduğunu söyleyen Lennon, "Kendimi geliştiriyorum. Buraya gelmeden önce 4-5 ay futbol oynamadım. Maç fitnessım yok. Çok çalışıyorum. Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz." dedi.