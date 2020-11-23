Aaron Lennon: "Yakında en iyi halimi göreceksiniz"

Kayserispor'un yeni transferlerinden Aaron Lennon, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Aaron Lennon: 'Yakında en iyi halimi göreceksiniz'
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23 Kasım 2020 21:42
Kayserispor'un İngiliz yıldızı Aaron Lennon, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Gün geçtikçe daha iyi olduğunu söyleyen Lennon, "Kendimi geliştiriyorum. Buraya gelmeden önce 4-5 ay futbol oynamadım. Maç fitnessım yok. Çok çalışıyorum. Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz." dedi.


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