Aaron Lennon'dan Beşiktaş itirafı!

Tottenham'ın eski futbolcusu Aaron Lennon, 2006 yılında Beşiktaş ile UEFA Kupası'nda oynadıkları maç için konuştu.
Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Kayserispor forması da giyen Lennon, Beşiktaş maçındaki atmosfer için, "Asla unutmayacağım. Atmosfer çılgıncaydı, inanılmazdı. Sahaya çıktığımız andan itibaren, "Vay canına, bu çok farklı" hissine kapılmıştık. Aynı zamanda muhteşemdi. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Leeds'te bu tür atmosferleri biraz görmüştüm, büyürken genç bir çocuk olarak izlemiştim ama Avrupa'da oynamak ve farklı atmosferleri, kalabalıkları, taraftarları, stadyumları görmek benim için yeni ve harikaydı." dedi.
"KORKUTUCU KALABALIK"
Lennon, ayrıca, "Şu anda bile muhtemelen içinde bulunduğum en gürültülü, en korkutucu kalabalıktır. Oraya gittiğimizde stadyum doluydu ve sahaya çıktığımızda çıkan gürültü, orada olarak yanlış bir şey yaptığımız hissine kapılmamıza neden oluyordu! "Burada neler oluyor?" diye düşünüyorduk. Taraftarlar, maç boyunca tezahürat yaptı. Kazandık ve sonra bizi alkışla uğurladılar! Dediğim gibi, bu tarz şeyleri unutamazsınız." sözlerini sarf etti.
LEDLEY KING'İN SÖZLERİ
Öte yandan Tottenham'ın bir diğer eski oyuncusu ve kaptanı Ledley King ise, "Evimizden uzakta oynadığım ve en sevdiğim atmosferlerden biriydi. Taraftarlar çok tutkuluydu ama aynı zamanda adildiler. Maç sonunda bizi alkışladılar." ifadelerini kullandı.
Tottenham, o dönem Beşiktaş karşısında İnönü Stadyumu'nda oynadığı UEFA Kupası maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Kayserispor forması da giyen Lennon, Beşiktaş maçındaki atmosfer için, "Asla unutmayacağım. Atmosfer çılgıncaydı, inanılmazdı. Sahaya çıktığımız andan itibaren, "Vay canına, bu çok farklı" hissine kapılmıştık. Aynı zamanda muhteşemdi. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Leeds'te bu tür atmosferleri biraz görmüştüm, büyürken genç bir çocuk olarak izlemiştim ama Avrupa'da oynamak ve farklı atmosferleri, kalabalıkları, taraftarları, stadyumları görmek benim için yeni ve harikaydı." dedi.
"KORKUTUCU KALABALIK"
Lennon, ayrıca, "Şu anda bile muhtemelen içinde bulunduğum en gürültülü, en korkutucu kalabalıktır. Oraya gittiğimizde stadyum doluydu ve sahaya çıktığımızda çıkan gürültü, orada olarak yanlış bir şey yaptığımız hissine kapılmamıza neden oluyordu! "Burada neler oluyor?" diye düşünüyorduk. Taraftarlar, maç boyunca tezahürat yaptı. Kazandık ve sonra bizi alkışla uğurladılar! Dediğim gibi, bu tarz şeyleri unutamazsınız." sözlerini sarf etti.
LEDLEY KING'İN SÖZLERİ
Öte yandan Tottenham'ın bir diğer eski oyuncusu ve kaptanı Ledley King ise, "Evimizden uzakta oynadığım ve en sevdiğim atmosferlerden biriydi. Taraftarlar çok tutkuluydu ama aynı zamanda adildiler. Maç sonunda bizi alkışladılar." ifadelerini kullandı.
Tottenham, o dönem Beşiktaş karşısında İnönü Stadyumu'nda oynadığı UEFA Kupası maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.