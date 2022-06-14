A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İzmir'de Litvanya ile karşı karşıya geldi.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milli Takım, 2-0'lık skorla kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.



A Milli Takım'da Cengiz Ünder, 81. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından A Milli Takım, Haziran ayındaki 4 maçlık periyotu kayıpsız geçti. Puanını 12 yapan Türkiye, gruptaki liderliğini sürdürdü. Milli Takım, ayrıca bu 4 karşılaşmada kalesini de gole kapattı. Litvanya ise 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.



A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında 22 Eylül'de Lüksemburg ile oynayacak. Litvanya ise aynı tarihte Faroe Adaları'nı ağırlayacak.



STEFAN KUNTZ'TAN 5 DEĞİŞİKLİK



Litvanya'yı İzmir'de ağırlayan A Milli Futbol Takımı, son oynadıkları Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişik isimle mücadele etti.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynanan Lüksemburg maçına göre kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Doğukan Sinik, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'nün yerine Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü.



A Milli Takım'da gruptaki diğer 3 maçta 11'de forma giyen isimlerden Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu bu müsabakada da kendilerine ilk 11'de şans buldu. Milli kaleci Altay Bayındır, Uluslar C Ligi maçlarında ilk kez sahaya çıktı.



GÜRSEL AKSEL'DE İLK MAÇ



Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye'de maça çıktığı 32. stat oldu.



Litvanya maçına kadar 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı İzmir'deki son maçını Atatürk Stadı'nda 11 Şubat 2009'da Fildişi Sahili ile yapmıştı.



Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan İzmirli futbolseverler müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açtı.



KAAN AYHAN, KİLİDİ AŞTI



A Milli Takım, karşılaşmanın ilk yarım saatinde rakip savunmayı aşmakta zorlanırken, ilk gol Kaan Ayhan'dan geldi. 38. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasına iyi yükselen Kaan Ayhan, Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren golü attı.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Milli Takım, soyunma odasına 1-0 önde gitti.



HAKAN, PENALTIDA HATA YAPMADI



A Milli Takım, karşılaşmanın 53. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, hata yapmadı ve skoru 2-0'a taşıdı.



CENGİZ, PENALTIDAN YARARLANAMADI



A Milli Takım, karşılaşmanın 80. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez penaltıda topun başına Cengiz Ünder geçti. Cengiz Ünder'in vuruşunu kaleci kurtardı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve A Milli Takım, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz'in şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.



18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.



30. dakikada hızlı gelişen Litvanya atağında Lasickas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milasius'un şutunda, top auta gitti.



36. dakikada sol çapraz pozisyondaki Kerem'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



37. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi.



Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü A Milli Futbol Takımı 1-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )





Karşılaşmanın 52. dakikasında ceza sahası içinde Armanavicius'la ikili mücadeleye giren Cengiz yerde kaldı. Müsabaka durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Frappart, penaltı kararı verdi.



54. dakikada atışı kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.



70. dakikada Serdar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.



80. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Cengiz ceza sahasına girdikten sonra Milasius'un müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.



81. dakikada penaltı atışını kullanan Cengiz'in şutunda kaleci Bartkus ayaklarıyla topu çeldi, pozisyonu takip eden Cengiz'e rağmen kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı.



Müsabaka Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Gürsel Aksel



Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)



Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 84 Mert Müldür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Tiago Çukur), Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 84 Ozan Kabak), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Doğukan Sinik), Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Yunus Akgün), Serdar Dursun



Litvanya: Bartkus, Baravykas (Dk. 46 Sirvys), Girdvainis, Linas Klimavicius (Dk. 78 Satkus), Barauskas, Lasickas (Dk. 46 Armanavicius), Megelaitis, Uzela, Milasius (Dk. 84 Tutyskinas), Golubickas (Dk. 71 Augustinas Klimavicius), Cernych



Goller: Dk. 37 Kaan Ayhan, Dk. 54 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 31 Baravykas, Dk. 48 Cernych, Dk. 54 Armanavicius, Dk. 80 Milasius (Litvanya)





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