FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi gerçekleştirildi.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Yeni Kaledonya ya da JamaikaIrak - Bolivya ya da Surinamİtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna HersekUkrayna - İsveç / Polonya - ArnavutlukDanimarka - Makedonya / Çekya - İrlanda