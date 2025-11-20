20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası yolunda play-offtaki rakibi Romanya oldu. A Milli Takım, Romanya'yı geçmesi halinde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

calendar 20 Kasım 2025 15:48 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 15:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi gerçekleştirildi.

A Milli Takım, yarı finalde Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile karşılaşacak. A Milli Takım, Romanya'yı geçmesi halinde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.


EŞLEŞMELER

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Yeni Kaledonya ya da Jamaika
Irak - Bolivya ya da Surinam

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ

İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk
Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova
Danimarka - Makedonya / Çekya - İrlanda 





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.