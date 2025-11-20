FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi gerçekleştirildi.
A Milli Takım, yarı finalde Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile karşılaşacak. A Milli Takım, Romanya'yı geçmesi halinde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.
EŞLEŞMELER
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Yeni Kaledonya ya da Jamaika
Irak - Bolivya ya da Surinam
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk
Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova
Danimarka - Makedonya / Çekya - İrlanda
A Milli Takım, yarı finalde Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya ile karşılaşacak. A Milli Takım, Romanya'yı geçmesi halinde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.
EŞLEŞMELER
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Yeni Kaledonya ya da Jamaika
Irak - Bolivya ya da Surinam
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk
Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova
Danimarka - Makedonya / Çekya - İrlanda