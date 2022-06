UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, Lüksemburg deplasmanın konuk oldu.



Gruptaki ilk iki maçında Faroe Adaları ve Litvanya'yı mağlup eden Milli Takım, Lüksemburg karşısında da 2-0'lık galibiyet aldı.



A Milli Takım'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun kaydetti.



A Milli Takım, bu skorla grupta puanını 9'a yükseltti ve liderliğini korudu. Lüksemburg ise 6 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki haftasında A Milli Takım, 14 Haziran'da İzmir'de Litvanya ile karşılaşacak. Lüksemburg, Faroe Adaları'nı ağırlayacak.



STEFAN KUNTZ'TAN 6 DEĞİŞİKLİK



A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.



Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi.



Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ilk 11'iyle çıktı.



Milli takımda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Enes Ünal ve Cenk Özkaçar maç kadrosunda yer almadı.



SERVET YARDIMCI TRİBÜNDE



A Milli Takımın, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı da tribünden izledi.



Yardımcı mücadeleyi, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile takip etti.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK



Lüksemburg'daki 9 bin 386 kişilik Lüksemburg Stadı tamamen doldu. Tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.



Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin Türk taraftar, yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.



NET FIRSAT KAÇTI



Karşılaşmada ilk tehlikeli atak A Milli Takım'dan geldi. 14. dakikada sağ kanattan Zeki, çok iyi taşıdı topu ve kale önündeki Halil'e gönderdi. Onun çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.



HAKAN VE PENALTIYLA ÖNE GEÇTİK



A Milli Takım, 35. dakikada penaltı kazandı. Hakan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunA Çağlar arka direkte kafayı vurdu. Top savunmada Leandro Barreiro'nun eline çarptı. Hakem Nobre tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 37. dakikada penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.



İlk yarıda başka gol olmadı ve A Milli Takım, soyunma odasına 1-0 önde gitti.



KUNTZ, SERDAR DURSUN İLE BAŞLADI



A Milli Takım'da Stefan Kuntz, ikinci yarının başında Serdar Dursun'u oyuna dahil etti. Tecrübeli yıldız, Orkun'un yerine oyuna girdi.



İLGİNÇ AN, GOL İPTAL!



Karşılaşmanın 66. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Çağlar'ın pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, Uğurcan'a topu vermek istedi. Ferdi, topun şiddetini ayarlayamayınca top direkten ağlarla buluştu. Ancak hakem daha önce Ferdi'ye faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



SERDAR: 7. MAÇTA 7. GOL!



A Milli Takım'da ikinci yarının başında oyuna giren Serdar Dursun, 76. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada ceza sahasında topla buluşan tecrübeli yıldız fileleri havalandırdı. Serdar Dursun, bu golle, 7. milli maçında 7. golüne ulaştı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan, penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Çağlar Söyüncü topa kafayı vurdu, kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.



14. dakikada ay-yıldızlı ekip gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Zeki, ceza sahasına kaçan Halil'e pasını attı. Halil yakın mesafeden şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



19. dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında Dirk Carlson, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, top yandan auta gitti.



29. dakikada gelişen milli takımın atağında Hakan Çalhanoğlu, sol kanattaki Halil'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Halil, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, kaleci Moris'i de geçip dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



35. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Çağlar arka direkte kafayı vurdu, Lüksemburg savunmasında Barreira topa eliyle müdahale etti, hakem Carvalho Nobre penaltı noktasını gösterdi.



37. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Moris'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.



Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Lüksemburg savunmasından seken topa Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından gelişine yerden çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Serdar'ın sert şutunda da top kaleci Moris'ten sekip taca gitti.



59. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Salih Özcan, ters taraftan ceza sahasına hareketlenen Doğukan'a pasını gönderdi. Ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



72. dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında sol kanattan Sebastien Thill'in altıpas önüne yaptığı ortaya Rodrigues kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



76. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Dorukhan'ın pasıyla topla buluşan Serdar, rakibinden de topu söktü ve ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2.



Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.



Stat: Lüksemburg



Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)



Lüksemburg: Moris, Marvin Martins (Dk. 81 Bonhert), Chanot, Olesen (Dk. 46 Sebastien Thill), Carlson, Borges Sanches (Dk. 54 Vincent Thill), Barreiro, Christopher Martins (Dk. 63 Omosanya), Pinto, Sinani (Dk. 81 Gerson), Rodrigues



Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Eren Elmalı), Dorukhan Toköz (Dk. 81 Berkan Kutlu), Orkun Kökçü (Dk. 46 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Salih Özcan), Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu (Dk. 68 Kerem Aktürkoğlu)



Goller: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 76 Serdar Dursun (Türkiye)



Sarı kart: Dk. 35 Barreiro (Lüksemburg)





