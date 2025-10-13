13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz geri dönüyor!

A Milli Takım'da sakatlığı sona eren Barış Alper Yılmaz, Gürcistan ile oynanacak maçta forma giyebilecek.

A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz geri dönüyor!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.


Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

Barış Alper Yılmaz geri dönüyor

Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek.

Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper, İspanya ve Bulgaristan maçlarında takımdaki yerini alamamıştı.

Milli takımda, İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Berke'nin yerine Muhammed

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını duyurdu.

Bu gelişme üzerine Berke'nin yerine RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya dahil edildiği açıklandı.

Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

