A Milli Takım'da 5 futbolcu kadroda yok!

A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yaşandı. İşte ayrıntılar...

17 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da 5 futbolcu kadroda yok!
İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yaşandı.

İşte yapılan açıklama:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda, bugünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi.

Kaan Ayhan, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık, Aral Şimşir'in ise alt adalesindeki sakatlık nedeniyle medikal değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından aday kadrodan çıkarıldı.

Ağrıları devam eden ve sabah çalışmasında takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde, İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuz da aday kadronun dışında bırakıldı.

İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ise bu sabah gerçekleştirilen antrenmana katıldıktan sonra kamptan ayrıldı.

Ayrıca, Galatasaray'dan forvet oyuncusu Ahmed Kutucu da A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi ve kampa katıldı."


