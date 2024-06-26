A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde
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26 Haziran 2024 14:07
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı günündeki karşılaşmalar tamamlandı.

İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD ile oynadığı mücadeleyi 25-13, 25-20, 23-25 ve 25-21'lik setlerle kazanarak 2. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran ay-yıldızlılar, 28 Haziran Cuma günü ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

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