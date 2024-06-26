A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı günündeki karşılaşmalar tamamlandı.
İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD ile oynadığı mücadeleyi 25-13, 25-20, 23-25 ve 25-21'lik setlerle kazanarak 2. galibiyetini aldı.
Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran ay-yıldızlılar, 28 Haziran Cuma günü ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı günündeki karşılaşmalar tamamlandı.
İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD ile oynadığı mücadeleyi 25-13, 25-20, 23-25 ve 25-21'lik setlerle kazanarak 2. galibiyetini aldı.
Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran ay-yıldızlılar, 28 Haziran Cuma günü ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
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