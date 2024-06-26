A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı günündeki karşılaşmalar tamamlandı.



İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD ile oynadığı mücadeleyi 25-13, 25-20, 23-25 ve 25-21'lik setlerle kazanarak 2. galibiyetini aldı.



Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran ay-yıldızlılar, 28 Haziran Cuma günü ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU