A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus'u geriden gelip yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da hazırlık maçında Tunus'u 29-28 yendi.
Milli takım, Tunus ile Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 16-14 geride kapattı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus Milli Takımı ile Ankara'da 22 Kasım'da ortak kampa başlamıştı. Tunus ile 29 Kasım'da kampı tamamlayacak olan milliler, 1-6 Aralık tarihlerinde de Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.
Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı, 28 Kasım'da Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak.
Milli takım, Tunus ile Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 16-14 geride kapattı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus Milli Takımı ile Ankara'da 22 Kasım'da ortak kampa başlamıştı. Tunus ile 29 Kasım'da kampı tamamlayacak olan milliler, 1-6 Aralık tarihlerinde de Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.
Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı, 28 Kasım'da Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak.
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