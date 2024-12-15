A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Avusturya!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde Avusturya ile karşılaşacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri ikinci turunun kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.



Almanya ve Hollanda'nın ortak ev sahipliğinde 26 Kasım-14 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek 27'inci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde milli takımın rakibi Avusturya oldu.



A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele ettiği için 27'inci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerine 2. turdan dahil oldu.



Organizasyonun ikinci eleme turunda milli takım, 9-10 Nisan ile 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Avusturya ile 2 maç oynayacak. Tur atlayan takım, IHF 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.



