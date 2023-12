A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan büyük başarı

UEFA Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı, organizasyondaki performansıyla büyük bir başarıya imza attı.UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlı takım, çıktığı 6 maçı da kazandı.Milliler, gruptaki rakiplerinden Gürcistan'ı 3-0 ve 2-0, Litvanya'yı 2-0 ve 4-0, Lüksemburg'u da 4-0 ve 1-0 mağlup etti.Topladığı 18 puanla zirvede yer alan milli takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 51 takım arasında gol yemeyen tek ekip oldu.UEFA Uluslar C Ligi'nde yer alan 19 takım arasında gruptaki tüm maçlarını kazanan tek ekip olan A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde yer alan 51 takım arasında ise grupta oynadığı tüm maçlarını kazanan iki ekipten biri oldu.Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde yer alan İrlanda ile birlikte grupta oynadığı 6 maçı da kazanma başarısı gösterdi.Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde yer alan 51 ekip arasında en çok gol atan 6. takım oldu.Ay-yıldızlılar; İspanya (23), İsrail (21), İrlanda (20), Finlandiya (18) ve Letonya'nın (17) ardından 16 golle en golcü 6'ncı takım olmayı başardı.A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde yaptığı maçlarda en golcü ismi, Birgül Sadıkoğlu oldu. Birgül, ay-yıldızlıların attığı 16 golün 5'ini kaydetti.Milli takımda Yağmur Uraz ve Gülbin Hız ikişer, Miray Cin, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Arzu Karabulut, Ece Türkoğlu ve Meryem Çal da birer gol attı.