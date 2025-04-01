A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, Slovenya maçlarından umutlu

A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, Slovenya ile oynanacak 2 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile 4 Nisan'da deplasmanda, 8 Nisan'da Sivas'ta oynanacak maçlar öncesinde hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı takımın tecrübeli kalecisi Selda Akgöz, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Slovenya ile yapacakları maçların önemine değinen Selda Akgöz, "Gruptaki dengeler biraz karıştı. Slovenya, İrlanda'yı mağlup etti. Biz, Yunanistan'ı yendik. Slovenya, Yunanistan'ı mağlup etti. Her şey olabiliyor. Önceliğimiz 2 Slovenya maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Slovenya ile oynayacağımız maçları güzel geçirmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz. Bayramda burada antrenman yapıyoruz ve bunun meyvesini almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sivas'ta oynanacak ikinci maç için taraftarlara çağrıda bulunan Selda Akgöz, "Benim Sivas halkından iyi bir beklentim var. Bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum ve herkesi tribüne davet ediyorum." diye konuştu.
- "Rekabet ortaya çıktı"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget forması giyen Selda Akgöz, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi yaşadıkları şampiyonluk yarışı hakkında, "İnanılmaz bir yarış içindeyiz. Fenerbahçe bizi, biz de Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Son 4 hafta kaldı. Kim daha çok efor sarf ettiyse o kazanacak, inşallah biz kazanırız diyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de kadın futboluna yatırım yapılmaya başlandığını aktaran milli oyuncu, şunları kaydetti:
"Biz futbolcu olarak iyi çalışıyoruz. Teknik olarak iyi seviyedeydik şimdi atletik olarak da seviyemizi yükseltiyoruz. Yatırımlar var, kulüpler yatırım yapıyor ve rekabet ortaya çıktı. Şimdi alt sıralardaki takımlar da yaklaştı. Her maç önemli. Eskiden 6 maç kazanınca diğer takımlar kopuyordu, 3 takım kalıyordu. Şimdi herkes birbiriyle yarışıyor. Biz bir deplasmana gittiğimizde maçın zorluğu nedeniyle tedirgin oluyoruz. İlerleyen zamanlarda bu daha da artacak ve kadın futbolu ülkemizde daha güzel görünecek."
UEFA'nın kadın futboluna ağırlık vermesiyle önemli organizasyonların yapıldığına dikkati çeken Selda Akgöz, "Bu tür organizasyonlar bizleri mutlu ediyor çünkü artık göz önündeyiz. Eskiden kadın futbolu dediğimizde bir karşılığı olmuyordu. Artık insanlar bizi tanıyor, maçlarımız yayınlanıyor. Tanınır hale geldik. Beni artık sadece ailem ve çevre tanımıyor, insanlar benim Fomget'in ve A Milli Takım'ın kalecisi olduğumu biliyor." şeklinde görüş belirtti.
Gençlere mesaj veren deneyimli kaleci, "Aileler lütfen çocuklarının elinden tutsun, kadın futbolunda gerçekten gelecek var. Önemli altyapılar var. Gençlerimiz futbola başlasın ve ilerleyen dönemde bu kadroların oyuncuları olsunlar. Bizler ileride bırakacağız." ifadelerini kullandı.
A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, Slovenya maçlarından umutlu
A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, Slovenya maçlarını kazanarak liderliği hedeflediklerini belirtti ve Sivas'taki maça taraftar desteği çağrısı yaptı.
A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, Slovenya ile oynanacak 2 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.
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