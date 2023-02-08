A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Polonya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında perşembe Polonya ile deplasmanda karşılaşacak.



Sosnowiec şehrinde oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.



D Grubu'nda daha önce oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, Polonya ile Kocaeli'de yaptığı maçı 52-41 kazanmıştı.



Türkiye'nin lider olduğu grupta 2'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Polonya, 3. sırada yer alıyor.



Milliler, gruptaki 6. ve son maçında ise 12 Şubat Pazar günü Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Polonya ile 19. randevu



A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda perşembe deplasmanda karşılaşacağı rakibi Polonya ile tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.



Ay-yıldızlı ekip, şimdiye dek 18 kez karşılaştığı Polonya'yı 10 kez yenerken 8 maçta salondan mağlup ayrıldı.



İki takım ilk kez 6 Haziran 1988'de Seul Olimpiyat Elemeleri'nde karşılaştı. Milli takım, mücadeleden 57-36 mağlup ayrıldı.



Türkiye, rakibi karşısında ilk galibiyetini ise 27 Kasım 2002'de 2003 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 85-57'lik skorla aldı.



A Milli Takım ile Polonya'nın son karşılaşması, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gerçekleşti. 14 Kasım 2021'de Kocaeli'de oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekip, 52-41 kazandı.





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