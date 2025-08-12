12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-047'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı ağırlayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemelerinde 13 Ağustos'ta Danimarka'yı ağırlayacak.

calendar 12 Ağustos 2025 14:32
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında 13 Ağustos'ta Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.

Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Yunan Vasileios Vasileiadis ile Azeri Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.


A Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden milli takım, 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçı da kazanan Danimarka ise averajla ilk sırada bulunuyor.

Grup liderleri ve en iyi 5 ikinci ülke Avrupa şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.

 A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.