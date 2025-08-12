A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı ağırlayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında 13 Ağustos'ta Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak.Mücadeleyi Yunan Vasileios Vasileiadis ile Azeri Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.A Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden milli takım, 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçı da kazanan Danimarka ise averajla ilk sırada bulunuyor.Grup liderleri ve en iyi 5 ikinci ülke Avrupa şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed KayaPasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk DilmenlerSmaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer KirkitOrta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş KaplanLiberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın