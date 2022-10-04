A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Avrupa Şampiyonası'na gidileceğine inanç tam

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, elemeleri geçerek Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.



Başantrenör Okan Halay, ay-yıldızlıların Ankara'da THF Spor Kompleksi'nde devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri hazırlık kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Okan Halay, büyük hedefler için oyuncularla beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "En kısa sürede uluslararası büyük bir organizasyon içerisinde yer almak istiyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz, gerçekten zorlu bir periyodun içerisindeyiz, var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.



Millilerin, grupta ilk maçını 13 Ekim'de deplasmanda Portekiz ile ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van'da oynayacağının hatırlatılması üzerine de Halay, "İslami Dayanışma Oyunları'nda gerçekten iyi bir performans gösterdik, maçı bırakmama anlamında güzel geri dönüşler elde ettik. Portekiz maçı bizim açımızdan çok zor olacak. Portekiz son 5 yılda kulüpler bazında ve milli takımlar bazında çok büyük yatırımlar yaptı, bu yatırımların da karşılığını da alıyorlar." şeklinde konuştu.



2018 Akdeniz Oyunları'nda çeyrek final maçında Portekiz'i yenerek, yarı finale kaldıklarını anlatan Halay, "Ancak Portekiz takımı inanılmaz bir atılım yaptı, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda kendini gösterdi. Akıllı oynamak ve iyi mücadele etmek zorundayız. Portekiz ve Kuzey Makedonya maçlarından özellikle bir galibiyet çıkarttığımız takdirde Avrupa Şampiyonası'na gitme olasılığımız artacak, o yüzden de iki maçta en az bir galibiyet hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Van halkından büyük bir destek bekliyoruz"



Van'da ilk kez uluslararası bir organizasyonda Kuzey Makedonya ile oynayacaklarını aktaran Halay, "Van halkının büyük bir destek sağlayacaklarını düşünerek o atmosferde biz de iyi oyunumuzla Kuzey Makedonya'yı orada yenmek ve daha iyi ileriye bakmak istiyoruz." diye konuştu.



Halay, hentbolda 2023 sezonunun önceki sezona göre daha başarılı geçeceğini, bunun için kulüplerle daima iletişim içinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hedefimiz elemeler sonucunda 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek ama 5-6 oyuncumuz sakatlık nedeniyle maalesef bizlerle olamayacak. Diğer oyuncuların bunların açıklarını kapatabileceklerine inanıyorum, tüm oyuncularımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Güzel bir ekip çalışması var, 2024 Avrupa Şampiyonası tabii ki öncelikli hedef ama bu gruptan beklentilerimiz çok daha fazla. Yeni bir atılım ve yatırım yaptığımız bir grup bu arkadaşlar, 2024 olmazsa 2025 Dünya Şampiyonası, 2026 Avrupa Şampiyonası'na bu grupla kesinlikle katılacağımız inancındayım."



- Milli hentbolcu Şevket: "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"



A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın sağ kanat oyuncusu Şevket Yağmuroğlu da "Kampta herkes milli takıma odaklanmış durumda, önümüzde çok ciddi iki maç var. Hem kendimiz için hem Türkiye'miz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Elemeleri geçeceğimize inanıyorum, hedefimiz Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynamak." dedi.



Beşiktaş Yurtbay Seramik takımında forma giyen Şevket, "Altyapı ne kadar iyi olursa kulüplerimiz o kadar milli takıma sporcu verebiliyor. Git gide takımımız gençleşiyor, Akdeniz Oyunları'nda kötü bir başlangıç yaptık ama İslami Dayanışma Oyunları'nda çok iyi bir başlangıç yaptık, günden güne çok çok iyi olacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Milli hentbolculardan Alper Aydın da takım halinde çok güzel çalıştıklarını vurgulayarak, "Genç ve mücadele eden bir takımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Portekiz grupta önemli bir rakip deplasmanda güzel bir maçtan sonra puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Van'da ise güzel bir taraftar önünde galibiyet alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.



İlk kez A Milli Erkek Hentbol Takımı'na katılan Eyüp Arda Yıldız da milli takıma çağrılmaktan dolayı büyük bir sevinç yaşadığını anlatarak, "Uzun yıllar milli takımda oynamak istiyorum, Portekiz maçında değil de belki Kuzey Makedonya maçında kadroda yer alabilirim." ifadelerini kullandı.



A Milli Erkek Hentbol Takımı'na yine ilk kez davet edilen Doğukan Özdemir, 11 senedir hentbol oynadığını belirterek, "Çok güzel bir duygu gururlandık, A Milli Takım'ın değişmez ismi olmayı istiyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da oynamayı çok istiyorum, takımdaki oyuncular da önceden tanıdığım ağabeylerim, uyumumuz da çok iyi. Başarının geleceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.





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