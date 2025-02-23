A Milli Basketbol Takımı, grup ikinciliği için İzlanda'ya konuk

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 6'ncı ve son hafta maçında 23 Şubat Pazar günü İzlanda'ya konuk olacak.



Laugardalsholl Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.



Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlı ekip, son maçlar öncesinde B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.



Türkiye'de oynanan ilk müsabakada Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle rakibini 76-75'lik skorla mağlup eden milli takım, deplasmanda da İzlanda'yı yenmesi halinde grubunu ikinci sırada bitirecek.



İZLANDA İLE 7'NCİ RANDEVU



İzlanda ile tarihinde 7. kez karşılaşacak Türkiye, rakibiyle oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı, birinde salondan yenilgiyle ayrıldı.



İzlanda ile ilk kez Avusturya'daki FIBA Turnuvası'nda 2 Haziran 1985 yılında karşılaşan milliler, ilk maçı 58-49 kazandı. Daha sonra milli takım rakibi karşısında 1987'de İngiltere'deki FIBA Turnuvası'nda 81-70, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda 111-102, 2023'te FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında 99-72 ve son olarak 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında 76-75 kazanmasını bildi.



Ay-yıldızlılar, Belçika'da 1986'da oynanan Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda karşısında 63-58'lik skorla ilk ve tek yenilgisini aldı.



4 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI



İtalya maçının kadrosunda yer alan 4 milli basketbolcu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre sol dirseğinde kanama ve sinir ödemi saptanan Yiğitcan Saybir, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Shane Larkin, sağ dirseğinde kemik ödemi tespit edilen Cedi Osman ile Erkan Yılmaz, İzlanda maçının kadrosuna alınmadı.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın yarın deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



Ercan Osmani (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih).



TARİHİNDEKİ 1043. MAÇ



2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 23 Şubat Pazar günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 1043. maçına çıkacak.



Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 89 yıllık süreçte 1042 karşılaşma yaptı. Söz konusu müsabakaların 536'sını kazanan Türkiye, 505'inden mağlubiyetle ayrıldı.



A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.







EN FARKLI SKOR LİBYA KARŞISINDA



A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.



İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla, 142-45 yendi.



Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.



Ay-yıldızlı takım, 3 Temmuz 2024'te deplasmanda Fransa ile oynadığı hazırlık maçını aynı şekilde 50 sayı (96-46) farkla kaybetti.



RESMİ MAÇLARDA İLK GALİBİYETİNİ 1949'DA ELDE ETTİ



Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.



Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.



ERGİN ATAMAN YÖNETİMİNDEKİ 80. MAÇ



A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 80. maçına çıkacak.



Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 79 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 39 galibiyet, 40 mağlubiyetle ayrıldı.



