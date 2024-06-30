98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'ncisini jokey Akın Sözen ile 'Dragon Flame' kazandı.

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98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
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30 Haziran 2024 17:19
Son güncelleme 30 Haziran 2024 17:45
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'ncisinde jokey Akın Sözen ile 'Dragon Flame' galip geldi. 

98. Gazi Koşusu'nun gayrıresmi sonuçları

1. Dragon Flame - Akın Sözen
2. Zizka - Selim Kaya
3. Borrego - Hayrullah Doğan
4. Son of Cooger - Ahmet Çelik
5. Wolf Seyfo - Ercan Çankaya

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

98. Gazi Koşusu'nun şampiyon jokeyi Akın Sözen, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk." ifadelerini kullandı.

98. Gazi Koşusu şampiyonu Dragon Flame'in sahibi Emrah Agun ise, "Atımıza güveniyorduk. İnancımız çoktu. Dinlenerek gelmesini istemiştik, bizi mahçup etmedi. Çok mutluyuz." diye konuştu.

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