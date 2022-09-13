UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting Lizbon ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting Lizbon, 2-0'lık skorla kazandı.
Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Paulinho ile 90+3. dakikada Arthur Gomes kaydetti.
Bu sonucun ardından Sporting Lizbon 6 puana yükseldi. Tottenham ise 3 puanda kaldı.
Sporting, gelecek hafta Marsilya'ya konuk olacak. Tottenham ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Paulinho ile 90+3. dakikada Arthur Gomes kaydetti.
Bu sonucun ardından Sporting Lizbon 6 puana yükseldi. Tottenham ise 3 puanda kaldı.
Sporting, gelecek hafta Marsilya'ya konuk olacak. Tottenham ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
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