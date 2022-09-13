90: 0-0; 93: 2-0! Conte yıkıldı

90. dakikasına 0-0 girilen maçta Sporting Lizbon, Antonio Conte'nin çalıştırdığı Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
90: 0-0; 93: 2-0! Conte yıkıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2022 21:49
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting Lizbon ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting Lizbon, 2-0'lık skorla kazandı.

Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Paulinho ile 90+3. dakikada Arthur Gomes kaydetti.

Bu sonucun ardından Sporting Lizbon 6 puana yükseldi. Tottenham ise 3 puanda kaldı.

Sporting, gelecek hafta Marsilya'ya konuk olacak. Tottenham ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ