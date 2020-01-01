8-10 şehirden NBA'e, Raptors'a ev sahipliği yapma teklifi!

Yahoo Sports'tan Keith Smith'e göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 8-10 şehir, önümüzdeki sezon Toronto Raptors'a ev sahipliği yapma ilgilerini dile getirdiler.



Koronavirüs salgını nedeniyle Kanada'ya seyahat yasaklandığından ötürü, Raptors'ın muhtemelen ev maçlarını ABD'de oynamak zorunda kalacağı belirtilmişti.



Smith, konuyla ilgili şu tweet'leri paylaştı:



"NBA'in, ABD'nin 8-10 şehrinden, 2020-21 sezonunda Toronto Raptors'a ev sahipliği yapmak için teklif aldığını duydum. Lig, Raptors'ın sezonu Toronto'da oynamasını sağlamanın bir yolunu bulmayı umuyor. Bu olmazsa, muhtemelen başka bir doğu şehrinde, ideal olarak kuzeydoğu tarafında oynayacaklar."



"Bölgesel programlamanın önemli olması muhtemel olduğundan, NBA ligin mevcut dengesini bozmak istemiyor. Mevcut plan, Raptors'ın Toronto'da olması için, Kanada hükümeti ile çalışmaya devam etmek. Bu olmazsa, önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karara varılacak."



Louisville, Nashville, Kansas City ve New Jersey gibi şehirlerin, Toronto'ya ev sahipliği yapacak adaylar olarak ortaya çıktığı bildirildi.



