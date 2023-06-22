76ers, Tobias Harris için "fahiş bir fiyat" ortaya koydu

Philadelphia 76ers'ın, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons ve Indiana Pacers ekiplerinden Tobias Harris karşılığında "fahiş bir fiyat istediği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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76ers, Tobias Harris için 'fahiş bir fiyat' ortaya koydu
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22 Haziran 2023 16:13
Philadelphia 76ers'ın, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons ve Indiana Pacers ekiplerinden Tobias Harris karşılığında "fahiş bir fiyat istediği" iddia edildi.

Philadelphia Inquirer, Sixers'ın Harris'i yalnızca takımı "büyük ölçüde geliştirirse" takas edeceğini kaydetti.

Inquirer'daki açıklamaya göre Cavs, Pacers ve Pistons ekiplerinin takıma Harris'i sorduğu, ancak 76ers başkanı Daryl Morey'nin 30 yaşındaki oyuncu karşılığında "fahiş paketler" istediği belirtildi.

Gelecek sezonki maaşı 39.2 milyon dolar olan beş yıllığı 180 milyon dolarlık kontratının son yılına girecek olan Harris, sözleşmesinin ilk dört yılında 17.7 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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