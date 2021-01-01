"76ers, Simmons'a karşılık McCollum'ı istemiyor" iddiası

Philadelphia 76ers'ın, Portland Trail Blazers ile Ben Simmons karşılığında CJ McCollum takasıyla ilgilenmediği bildirildi.



Lillard'ın, Portland'dan Simmons için takas olmak yerine, Avustralyalı yıldızı ekibe getirmesini istediği ve bunun da olası bir McCollum anlaşması için kapıyı açtığı iddia edilmişti.



The PhillyVoice'dan Aer Kyle Nuebeck, 76ers başkanı Daryl Morey ve ekibin gözünü daha büyük bir oyuncuya diktiğini açıkladı:



"PhillyVoice'a konuşan bir kaynak, Sixers'ın Portland ile CJ McCollum takası konusunda yakın zamanda görüşmediğini ve Blazers guardına odaklanan bir takas paketinin şu anda Sixers'ın ilgisini çekmediğini söyledi.



Sixers'ın, 15 Aralık yaklaştıkça ve lig genelinde daha fazla takas senaryosu ortaya çıktıkça, ligdeki takımlarla muhtemel fırsatlar hakkında diyaloğa devam etmesi bekleniyor."



Akciğer sönmesi nedeniyle süresiz olarak kadro dışı olan CJ, bu sezon 20.6 sayı ortalaması yakalıyordu.



