Philadelphia 76ers, takıma katıldığından beri gösterdiği etkileyici performans nedeniyle Quentin Grimes'ı serbest oyuncu döneminde kadroda tutmak istiyor.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre, Philadelphia yönetimi Grimes'ı takımda tutmayı planlasa da, sınırlı serbest oyuncu statüsü nedeniyle piyasada nasıl bir değer göreceği belirsizliğini koruyor.



"Quentin Grimes'ın kampı, Dallas'tan takasını resmen talep etmese de, Sixers formasıyla gösterdiği performans onu serbest oyuncu piyasasında güçlü bir konuma getirdi." ifadelerini kullandı.



4 Şubat'ta Dallas Mavericks'ten takas edilen Grimes, Philadelphia'ya geldikten sonra büyük bir çıkış yakaladı.



Sixers formasıyla 21.8 sayı, 5.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları tutturan 24 yaşındaki şutör, Dallas'taki 10.2 sayı ortalamasını neredeyse ikiye katladı.



Grimes, özellikle 1 Mart'ta Golden State Warriors'a karşı 44 sayı ve 17 Mart'ta 46 sayı attığı maçlarla dikkat çekti.



Philadelphia, 23-52'lik derecesiyle hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirse de, Grimes'ın performansı gelecek için umut verici bir ışık oldu. Sixers, sınırlı serbest oyuncu statüsü sayesinde Grimes'a yapılan her teklifi eşleştirme hakkına sahip olacak.



Grimes, dört yıllık 11 milyon dolarlık çaylak kontratının son yılında ve bu yaz birkaç takımın ilgisini çekmesi bekleniyor.



