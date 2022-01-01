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76ers, Lillard'ın 2022 yazına dek "takas talep etmesini" umuyor!

Philadelphia 76ers ve diğer takımların Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın 2022 yazına kadar bir takas talep edebileceği konusunda 'iyimser' oldukları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers ve diğer takımların Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın 2022 yazına kadar bir takas talep edebileceği konusunda 'iyimser' oldukları iddia edildi.

76ers bir süredir, şu anda takımla olmayan ve bir süre sonra dönmesi beklenen Ben Simmons'ı takas etme konusundaki sabrını sürdürmüştü.

Lillard, Trail Blazers'a olan bağlılığını sürekli olarak dile getirmeye devam ederken, Bleacher Report'tan Jake Fischer, "Sixers'ın ve ligdeki diğer takımların, kendisinin 2022-23 sezonundan önce bir takas talep edebileceği konusunda iyimser olduklarını" belirtti.

Blazers, eski genel menajer Neil Olshey'nin görevden alınması ve Batı Konferansı'nda rekabetçi olmayan durumunun ardından, belirsiz bir dönemin içinde yer alıyor.


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