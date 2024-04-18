Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da oynanan play-in turnuvası maçında Miami Heat'i 105-104 mağlup ederek, Doğu Konferansı'nda yedinci sırayı garantilemeyi başardı.



76ers, Doğu Konferansı playofflarının ilk turunda New York Knicks ile karşı karşıya gelecek.



Joel Embiid 23 sayı, 15 ribaund ve 5 asistle 76ers'ın en skorer ismi oldu. Tyrese Maxey 19 sayı, 6 asist ve 3 ribauntla oynadı. Kelly Oubre Jr. 11 sayı ve 8 ribaund kaydederken, Nicolas Batum benchten gelip 20 sayıyla maça damgasını vurdu.



Tyler Herro 25 sayı ve 9 asistle Heat'in en skorer oyuncusuydu. Jimmy Butler 19 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 5 top çalma kaydederken, Bam Adebayo 10 sayı ve 12 ribaundla, Jaime Jaquez Jr. ise benchten gelerek 15 sayı ve 5 ribaundla oynadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU