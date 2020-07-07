7 Temmuz Salı iddaa tahminleri

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Başakşehir ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğa belki de ilk kez bu kadar yaklaşan, şampiyonluk havasına giren Başakşehir, eksik çıktığı Antalyaspor deplasmanında kazanarak kritik bir virajı kayıpsız döndü. Şimdi Başakşehir'in önünde 4 final maçı var ve bu kez kümede kalma hesapları yapan Denizlispor'u ağırlayacaklar. Pandemi sonrası oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Denizlispor için sıkıntılı günler yaşanıyor. Artık kazanmak zorundalar ama Başakşehir deplasmanında sürpriz yapabileceklerine inanmıyorum. Başakşehir galibiyetini kuponlarda işaretleyebiliriz.



Başakşehir @ 1,30



MUHTEMEL 11'LER



Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba



Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega.



C.PALACE - CHELSEA

BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace, 42 puan topladı ve ligin son dönemini rahat geçiriyorlar. Ancak yine de Chelsea gibi önemli bir takımı yenmek, Crystal Palace adına önemli başarı sayılabilir. Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Chelsea, West Ham United deplasmanında hata yaptıktan sonra Watford'u rahat geçti. Crystal Palace, Watford kadar kolay bir rakip değil ama Chelsea, iddiası kalmayan rakibine karşı deplasmanda da olsa kazanacaktır. Chelsea galibiyete kuponlarda yer verebiliriz.



Chelsea @ 1,35



MUHTEMEL 11'LER



Crystal Palace: Guaita; Ward, Cahill, Sakho, Van Aanholt; Ayew, McArthur, Milivojevic, Kouyate, Zaha; Benteke



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Barkley, Jorginho, Mount; Willian, Giroud, Pulisic



ARSENAL - LEICESTER



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, pandemi sonrası yaşadığı puan kayıpları nedeniyle Chelsea ve Manchester United ile aranın kapanmasına engel olamadı. 3. sıradaki Leicester, puan kayıplarına devam ederse, ilk 5 dışında bile kalabilir. Bu nedenle Arsenal deplasmanında en iyisini yapmak için mücadele edecekler. Arsenal de büyük hatalar yapan takımlardan biri ama hala Şampiyonlar Ligi için 5'e girme durumları var. En kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi bileti de alabilirler. Kazanmak zorunda iki takımın mücadelesinde karşılıklı goller olacaktır. Ayrıca maçın 2,5 Üst biteceğini düşünüyorum.



KG Var @ 1,52



MUHTEMEL 11'LER



Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang



Leicester: Schmeichel; Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Fuchs; Ayoze, Ndidi, Tielemans, Barnes; Iheanacho, Vardy



CELTA VIGO - A.MADRID



HAKAN CELEP: Kümede kalma adına 6 puanlık dev bir avantaj yakalayan Celta Vigo, pandemi arasına ilk 4 dışında girip olağanüstü performanslarla yükselen ve Şampiyonlar Ligi bileti adına 8 puanlık bir avantaj yakalayan Atletico Madrid'e konuk oluyor. Bu maç Wanda Metropolitano'da oynansaydı, rahat bir Atletico galibiyeti bizleri bekliyor olurdu ancak maç Balaidos'ta. Celta Vigo'ya Balaidos'ta ve özellikle büyük maçlarda sanki 'boost' veriyorlar ve performansları çok artıyor. Barça'ya karşı 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Mallorca'ya 5-1 yenildiler ve bitkisel hayattaki bitik Real Betis'le 1-1 berabere kalmaları enteresan oldu. Atletico'da ise Joao Felix'in oynamayacak olması, hücum hattını elbette önemli miktarda düşürecektir. Fakat, Morata'nın Juventus yıllarından bu yana ilk kez bu kadar formda olduğunu görüyoruz. Simeone'nin ateşleyiciliği, Atleticolu futbolcuların düşmeyen konsantrasyonuyla birlikte Atletico, galibiyete daha yakın taraf.



Atletico Madrid @ 1,80



MUHTEMEL 11'LER



Celta Vigo: Blanco; Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza; Nolito, Rafinha, Okay Yokuşlu, Beltran, Aspas; Smolov



Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Correa; Morata, Felix



MILAN - JUVENTUS



HAKAN CELEP: İtalya'da haftanın maçı ve Juventus ile şampiyonluk arasında duran 3 önemli maçtan biri bu. Pandemi arası sonrası Juve, takır takır maçları kazanıyor ve üstünlüğünü, kalitesini net bir şekilde gösteriyor. Cristiano Ronaldo, inanılmaz motive ve takım arkadaşlarına da bunu yansıtıyor. Sarri de Dybala ve Ronaldo etrafında harika bir denge yakalamış durumda. Milan da yükselişte. Lazio'yu deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ettiler ve haftanın en büyük sürprizine imza attılar. Bu sezon oynadıkları 3 maç da çok dengeli geçti. Sezonun ilk yarısındaki maçı, Torino'da 1-0 Juve kazandı. İtalya Kupası'ndaki iki maç da 1-1, 0-0 berabere bitti. Juve çok kuvvetli ve açıkçası kazanamazlar demek zor. Milan'da da 'yanan' futbolcular var. Rebic ve Hakan Çalhanoğlu farklı bir seviyeye çıktı. Bu maçta İY1.5 alt oynamak, en güvenilir tercih.



İlk yarı 1,5 Alt @ 1,30



MUHTEMEL 11'LER



Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paqueta, Hakan Çalhanoğlu; Rebic



Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Ronaldo, Higuain, Bernardeschi





Süper Lig başta olmak üzere İngiltere, İspanya ve İtalya'da futbol ateşi devam ediyor. Futbol ateşi devam ederken, iddaa'da da kazanmaya devam etme şansımız sürüyor. Sporx iddaa ekibi, hafta içi bülteninde yer alan maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Salı günü oynanacak karşılaşmalardan kazandıracak tahminler yine sizler için hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği, son 3 haftada sadece 1 puan alabildi. Hamza Hamzaoğlu ve ekibi Fenerbahçe karşısında kritik bir sınav verecek. Gençlerbirliği kaybetmesi halinde, alttaki takımların da kazanması durumunda oldukça sıkıntılı bir duruma düşecek. Bu nedenle Fenerbahçe maçında puan ve puanlar almayı hedefliyor. İddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Göztepe engelini Ferdi Kadıoğlu ile geçti ama oyunun ikinci yarısında sıkıntılar yaşadılar. Her şeye rağmen maçın favorisi Fenerbahçe ve kazanabilirler de ama can derdine düşen Gençlerbirliği de sürpriz yapabilir. Bu nedenle riski minimuma indirerek karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebiliriz.Nordfeldt, Erdem, Flavio, Traore, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Sefa Yılmaz, Ayite, Candeias, Stancu.Altay, Dirar, Jaiilson, Falette, Hasan Ali, Ozan, Luiz Gustavo, Deniz, Ferdi, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.