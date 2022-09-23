7 maçlık galibiyet serimiz bitti

Milli Takımımızın yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisi 3-3'lük Lüksemburg maçında sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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7 maçlık galibiyet serimiz bitti
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23 Eylül 2022 00:39
Sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımının, rakibi karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Lüksemburg ile tarihindeki 9. maçına çıkan milli takım, 1972'de oynanan ve 2-0 kaybettiği karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçı kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla, Lüksemburg karşısındaki ilk beraberliğini aldı.

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