7 maçlık galibiyet serimiz bitti

Sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımının, rakibi karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Lüksemburg ile tarihindeki 9. maçına çıkan milli takım, 1972'de oynanan ve 2-0 kaybettiği karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçı kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla, Lüksemburg karşısındaki ilk beraberliğini aldı.
Lüksemburg ile tarihindeki 9. maçına çıkan milli takım, 1972'de oynanan ve 2-0 kaybettiği karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçı kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla, Lüksemburg karşısındaki ilk beraberliğini aldı.
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