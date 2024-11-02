7 gollü maçta kazanan Girona!

İspanya LaLiga 12. hafta maçında Girona, sahasında Leganes ile karşılaştı. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-3 kazandı.



Girona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Gutierrez, 31. dakikada Martinez, 62. dakikada penaltıdan Stuani ve 73. dakikada (kendi kalesine) Gonzalez kaydetti. Leganes'in gollerini 24. dakikada Tapia, 41. dakikada Diaz ve 77. dakikada Munir attı.



Miguel Sanchez'in takımı ligde 2 maç sonra galip geldi. Leganes, bo sonuçla son 3 maçta 2. yenilgisini aldı.



Girona bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı. Leganes ise 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Girona, Getafe'ye konuk olacak. Leganes ise Sevilla'yı ağırlayacak.



