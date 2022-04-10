57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Caleb Ewan kazandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabı ile başladı. TUR'un ilk etabını Lotto Soudal takımından Alexander Caleb Ewan 4 saat 38 dakika 05 saniye ile kazandı. Son metrelerdeki büyük çekişmede 20'nin üzerinden sporcu yer aldı ve Caleb Ewan aradan sıyrılarak finiş çizgisini birinci geçti.



MERHABA TÜRKİYE



Saat 09.00'da Bodrum Kalesi önünden verilen startla 167 bisikletçi Kuşadası finişi için pedal basmaya başladı. Starttan önce Arkea Samsıc takımının ünlü sporcusu Nairo Quintana Türkçe olarak halkı selamlarken, "Merhaba Türkiye" diyerek büyük alkış aldı.



Nötral startın ardından bisikletçiler ilk olarak Yalıçiftlik Kavşağı'ndan Güvercinlik'e doğru toplu halde geldiler. Buradan Havalimanı kavşağına devam ederken 39.4'üncü kilometrede tırmanış prim kapısını geride bıraktılar.



TÜRK HAVA YOLLARI PRİM KAPISINI BUTS GEÇTİ. İKİ TÜRK SPORCU İKİNCİ ÜÇÜNCÜ OLDU



Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundan gerçekleşen etabın ilk tırmanış prim kapısını Sakarya takımından Vitally Buts birinci olarak geçti. Bike-Aid takımında yarışan Türk sporcu Halil Doğan ikinci, Spor-Toto takımından Burak Abay 3'üncü oldu. Sporcular daha sonra ikinci prim kapısına doğru büyük bir mücadeleye başladı. Parkur genelde düz, hava hafif rüzgârlı, ancak güneşin zaman zaman yakıcı olması, bisikletçileri zor bir etapla karşı karşıya bıraktı.



İLK KAÇIŞ GRUBU



Etabın tırmanış etabından sonra ilk kaçış grubu oluştu. Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Lascuarın, Bike-Aid takımından Halil Doğan, Wildlife Generation takımından Jonny Clarke, Sakarya Pro Team'den Vitally Buts, Spor-Toto Cyling takımından Burak Abay , Saris Rouvy Sauer Land takımından Abram Stockman ön grubu oluşturdu.



SHIMANO'NUN SPONSORLUĞU'NDAKİ TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISINI VITALLY BUTS GEÇTİ



Shimano'nun sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Prim Kapısı'nı Sakarya Büyükşehir takımından Vitally Buts çizgiyi birinci olarak geçti. İkinciliği Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Lascuarin, üçüncülüğü de Saris Rouvy takımından Abram Stockman geçti.



KAZA VAR



Bafa Gölü geçilirken yarıştaki ilk kaza ile üzücü bir durum yaşandı. Equipo Kern Pharma takımından Danny Van Der Tuuk düştü ve hemen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



MOSSO'NUN SPONSORLUĞUNDAKİ PRİM KAPISINI HALİL DOĞAN GEÇTİ



Mosso'nun sponsor olduğu etabın ilk sprint kapısındaki mücadele büyüktü. Bıke-Aid takımında yarışan günün başarılı ismi Halil Doğan bu kapıyı da birinci geçerek yarışın ilk etabında dikkat çeken isim oldu. İkinciliği Saris Rouvy takımından Abram Stockman, üçüncülüğü de Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irizar Lascuarin elde etti.



FARK 2 DAKİKA 41 SANİYE



Etabın ilk prim kapılarını geçen altılı kaçış grubu böylece Peloton (Ana Grup) ile arasındaki zaman farkını 2 dakika 41 saniye kadar açtı. Ancak finişe 70 kilometre kala Peloton hızlanınca fark bir anda erimeye başladı. Yeni zaman farkı önce 1 dakika 49, daha sonra 1 dakika 15 saniye olarak verildi.



İKİNCİ TÜRK HAVA YOLLARI SPONSORLUĞUNDAKİ TIRMANIŞ PRİMİ



Finişe 40 kilometre kala etabın ikinci tırmanış primi gerçekleşti. Türk Hava Yolları sponsorluğundaki primi Euskaltel-Euskadi takımından Julen Irızar Lascuarın aldı. Böylece hanesine 3 puan yazdırdı. İkinciliği Sakarya takımından Vitally Buts, üçüncülüğü de Wıldlıfe Generatıon takımından Jonny Clark elde etti. Finişe yaklaşıldıkça pelotonun iyice hızını artırdığı görüldü.



VE GRUP YAKALANDI



Etabın başından bu yana kaçış grubunu oluşturan altılı grup finişe 30 kilometre kala peloton tarafından yakalandı. Şimdi 167 sporcu toplu halde Kuşadası'na doğru pedal çevirmeye başladı.



26 KİLOMETRE KALA ÜÇÜNCÜ KAZA



Yarışın hızlı cereyan etmesinden kaynaklanan bir kaza daha oldu. Finişe 25 kilometre kala Tıme Bike Exchange takımından Alekxender Konychev duvara çarpmasına rağmen yarışa devam etti.



SON TIRMANIŞ KAPISINI NICOLAS EDET GEÇTİ



Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda etabın son prim kapısını ise Arkea Samsıc takımından Nıcolas Edet geçti. İkinciliği Wild Generatıon takımından Noam Granıgan, üçüncülüğü de Equıpo Kern Pharma takımından Carlos Garcıa Pıerna elde etti. Kapıdan sonra bisikletçiler son 20 kilometre için yeni bir mücadeleye başladı. Ve sonuçta gülen Lotto Soudal takımından Alexander Calep Evan oldu.



SELÇUK-ALAÇATI ETABI KOŞULACAK



57'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 158.1 (Tour Of Türkiye) kilometrelik ikinci etabı pazartesi günü Selçuk-Alaçatı arasında koşulacak.





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