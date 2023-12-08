45 bin liraya Umre ziyareti artı Süper Kupa finali

29 Aralık'ta Riyad'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali için turizm firmaları maç ve umre paketini birleş tirdi. Uçak, otel, maç bileti ve transferlerin dahil olduğu tüm masraflar; 1504 dolar (yaklaşık 45 bin lira) olarak belirlendi.
İki kulübün de Türkiye'de oynamak istediği ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Suudi Arabistan'da düzenlenmesi konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talebi oldu" dediği Süper Kupa Finali için turizm firmaları, ilgiyi artırmak adına kampanya başlattı. 29 Aralık Cuma günü Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın dahil olduğu maç ile umre ziyareti, 1504 dolara (Yaklaşık 45 bin lira) aynı pakette birleştirildi.
'HER ŞEY DAHİL' KAMPANYA
Sosyal medyada Suudi Arabistan'daki maç ile umre ziyaretini aynı anda gerçekleştirmek istediğini söyleyen taraftarların görüşlerini takip eden firmalar, harekete geçip 'her şey dahil' kampanyayı oluşturdu. Konaklama, transferler vb. diğer giderler de tur kapsamına eklendi ve heyecanla karşılandı. Maça ilgisi olmayanlardan da talep gördü. Bu tur ile Arabistan'a gidecek vatandaşlar, umre ziyaretini gerçekleştirdikten Başkent Riyad'daki dev finali izlemeye geçecek.
STAT KAPASİTESİ 25 BİN
Karşılaşmanın oynanacağı stadın kapasitesi ise 25 bin. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr, maçlarını Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynuyor. TFF'nin Arabistan açıklamasından sonra stadın dolup dolmayacağıyla ilgili endişe, yerini daha farklı bir noktaya bıraktı. Turizm firmalarının başlattığı kampanya ile final artık daha da ilgi görüyor. 29 Aralık'ta oynanacak derbide, 25 bin kişilik stadın tamamen dolması bekleniyor.
İki kulübün de Türkiye'de oynamak istediği ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Suudi Arabistan'da düzenlenmesi konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talebi oldu" dediği Süper Kupa Finali için turizm firmaları, ilgiyi artırmak adına kampanya başlattı. 29 Aralık Cuma günü Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın dahil olduğu maç ile umre ziyareti, 1504 dolara (Yaklaşık 45 bin lira) aynı pakette birleştirildi.
'HER ŞEY DAHİL' KAMPANYA
Sosyal medyada Suudi Arabistan'daki maç ile umre ziyaretini aynı anda gerçekleştirmek istediğini söyleyen taraftarların görüşlerini takip eden firmalar, harekete geçip 'her şey dahil' kampanyayı oluşturdu. Konaklama, transferler vb. diğer giderler de tur kapsamına eklendi ve heyecanla karşılandı. Maça ilgisi olmayanlardan da talep gördü. Bu tur ile Arabistan'a gidecek vatandaşlar, umre ziyaretini gerçekleştirdikten Başkent Riyad'daki dev finali izlemeye geçecek.
STAT KAPASİTESİ 25 BİN
Karşılaşmanın oynanacağı stadın kapasitesi ise 25 bin. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al-Nassr, maçlarını Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynuyor. TFF'nin Arabistan açıklamasından sonra stadın dolup dolmayacağıyla ilgili endişe, yerini daha farklı bir noktaya bıraktı. Turizm firmalarının başlattığı kampanya ile final artık daha da ilgi görüyor. 29 Aralık'ta oynanacak derbide, 25 bin kişilik stadın tamamen dolması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU