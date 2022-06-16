35 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya elde eden milli sporcular, yurda döndü.



Organizasyonda 13 altın, 11 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli sporcuları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Başkan Oğuz Aydın, Serbest Dalış Milli Takımı Antrenörü Canberk Babaoğlu ile şampiyonada 3 madalya kazanan Derin Toparlak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Oğuz Aydın, "35 madalyayla tarihimizde bir ilke imza attık. Gençleri ilk defa Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na götürdük. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tesislerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gençler hep antrenman yaptılar. Meyvelerini şimdi almaya başladık. Gençlere yatırım yapıyoruz. Buna devam edeceğiz. Uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını hep birlikte göndere çektirmenin mutluluğunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı.



Serbest Dalış Milli Takımı olarak bir ilke imza attıklarını belirten Canberk Babaoğlu, "Çok büyük bir başarı. 35 madalya. Ülkemiz için büyük bir gurur. Rekor seviyede bir madalya. Birçok ülkeden daha fazla madalya aldık. Ülkemize bu gururu yaşatabilmek, bizler adına en büyük duygu. Hep üzerine koyacağımıza inanıyoruz. Çok güçlü bir ülkeyiz. İnşallah daha iyilerini yaşatacağız." diye konuştu.



Üç branşta madalya aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Derin Toparlak ise "Çok güzel bir yarışma oldu. Üç branşta madalya aldım. Benim için çok iyi bir yarış geçti. Katıldığım en iyi serbest dalış şampiyonasıydı. Tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik. Hep daha fazlası için çalışacağım ve diğer hedeflerimi gerçekleştireceğim." şeklinde görüş belirtti.





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