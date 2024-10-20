3. Ligde 7. hafta maçları tamamlandı

3. Lig'de 7. hafta mücadelesi bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Tokat Belediye Plevnespor-Bornova 1877: 1-0
Muşspor-23 Elazığ FK: 0-0
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Kırşehir Futbol SK: 0-1
Silifke Belediyespor-Bursaspor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Karşıyaka: 1-2
Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Artvin Hopaspor: 0-0
Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1
- 2. Grup
Adıyaman FK-Silivrispor: 0-7
T. Metal 1963 Spor-Uşakspor: 0-3
Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Tire 2021 FK: 1-0
Beykoz İshaklıspor-Amasyaspor: 1-3
Balıkesirspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 2-1
- 3. Grup
Viranşehir Belediyespor-Alanya 1221 Futbol SK: 0-0
Pazarspor-Çankaya SK: 2-0
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çorluspor 1947: 1-3
1923 Mustafakemalpaşa SK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-52 Orduspor: 0-1
- 4. Grup
Sebat Gençlikspor-Zonguldakspor: 3-1
Mardin 1969 Spor-Kolibri Ağrı 1970: 2-0
Niğde Belediyespor-Erciyes 38 Futbol: 2-0
Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor: 1-0
7 Eylül Turgutlu 1984-Kırıkkale FK: 0-0
Denizlispor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4
Orduspor 1967-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
İzmir Çoruhlu FK-Polatlı 1926: 5-3
Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Tokat Belediye Plevnespor-Bornova 1877: 1-0
Muşspor-23 Elazığ FK: 0-0
HG Hospital Kahramanmaraşspor-Kırşehir Futbol SK: 0-1
Silifke Belediyespor-Bursaspor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Karşıyaka: 1-2
Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Artvin Hopaspor: 0-0
Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1
- 2. Grup
Adıyaman FK-Silivrispor: 0-7
T. Metal 1963 Spor-Uşakspor: 0-3
Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor: 1-0
Etimesgut Belediyespor-Tire 2021 FK: 1-0
Beykoz İshaklıspor-Amasyaspor: 1-3
Balıkesirspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 2-1
- 3. Grup
Viranşehir Belediyespor-Alanya 1221 Futbol SK: 0-0
Pazarspor-Çankaya SK: 2-0
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çorluspor 1947: 1-3
1923 Mustafakemalpaşa SK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-52 Orduspor: 0-1
- 4. Grup
Sebat Gençlikspor-Zonguldakspor: 3-1
Mardin 1969 Spor-Kolibri Ağrı 1970: 2-0
Niğde Belediyespor-Erciyes 38 Futbol: 2-0
Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor: 1-0
7 Eylül Turgutlu 1984-Kırıkkale FK: 0-0
Denizlispor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4
Orduspor 1967-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
İzmir Çoruhlu FK-Polatlı 1926: 5-3