3. Ligde 7. hafta maçları tamamlandı

3.Ligde 7. hafta karşılaşmaları 20 Ekim Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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3. Ligde 7. hafta maçları tamamlandı
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20 Ekim 2024 21:56
3. Lig'de 7. hafta mücadelesi bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Tokat Belediye Plevnespor-Bornova 1877: 1-0

Muşspor-23 Elazığ FK: 0-0

HG Hospital Kahramanmaraşspor-Kırşehir Futbol SK: 0-1

Silifke Belediyespor-Bursaspor: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-Karşıyaka: 1-2

Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Artvin Hopaspor: 0-0

Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1

- 2. Grup

Adıyaman FK-Silivrispor: 0-7

T. Metal 1963 Spor-Uşakspor: 0-3

Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Tire 2021 FK: 1-0

Beykoz İshaklıspor-Amasyaspor: 1-3

Balıkesirspor-Smart Holding AŞ Çayelispor: 2-1

- 3. Grup

Viranşehir Belediyespor-Alanya 1221 Futbol SK: 0-0

Pazarspor-Çankaya SK: 2-0

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çorluspor 1947: 1-3

1923 Mustafakemalpaşa SK-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-52 Orduspor: 0-1

 - 4. Grup

Sebat Gençlikspor-Zonguldakspor: 3-1

Mardin 1969 Spor-Kolibri Ağrı 1970: 2-0

Niğde Belediyespor-Erciyes 38 Futbol: 2-0

Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor: 1-0

7 Eylül Turgutlu 1984-Kırıkkale FK: 0-0

Denizlispor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4

Orduspor 1967-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

İzmir Çoruhlu FK-Polatlı 1926: 5-3

 

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