3 büyük kulübün başkanı Pamir bebek için bir araya geldi

ALİ KOÇ: "BEŞİKTAŞ FORMASI DA GİYERİM"

PAMİR BEBEĞİN AİLESİNİN PAYLAŞTIĞI HESAP BİLGİLERİ

SMA hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Beşiktaş'ın başlattığı kampanyaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de destek geldi.3 büyük kulübün başkanı, Beşiktaş'ın Youtube kanalında yapılan destek ve SMA bilgilendirme yayınına birlikte katıldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Pamir gibi ne yazık ki onlarca çocuğumuz var ve hastalığın tedavisi Amerika'da bulunmuş. Tedavi yöntemleri pahalı. Pamir için bu arayı kapatmamız lazım. Çok az süre kaldı, 2 haftada 600 bin dolar farkı kapatmamız lazım" dedi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için, "Ali başkanımızın da belirttiği gibi her şeyi devletten beklememek lazım. Toplumsal irade göstermek gerek. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, ben de elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.Canlı yayının devamında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında güzel bir sohbet de gerçekleşti.Ali Koç, Pamir'in iyileşmesinin ardından birlikte Beşiktaş maçı izleme önerisinde bulunurken, Ahmet Nur Çebi, "Bizim sahamızda olsun başkanım" dedi ve Ali Koç da bunun üzerine, "Fark etmez, ben Beşiktaş forması giyer gelirim" mesajını verdi.Fatih Pekin / FinansbankTR42 0011 1000 0000 0096 0476 97"Açıklama kısmına -Pamir Pekin- yazmanızı önemle rica ederiz"