24 saatte 7 milyon euro karla satış!

Brighton Hove & Albion, Almanya 2. Bundesliga takımlarından Nürnberg'in 19 yaşındaki forveti Stefanos Tzimas'ı kadrosuna kattı.



İngiliz ekibi, bu transfer için Nürnberg'e 25 milyon euro ödedi.



Nürnberg, yaz transfer döneminde kiraladığı ve 2 Şubat'ta 18 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Tzimas'ı 24 saat sonra 7 milyon euro kar elde ederek 25 milyon euro karşılığında satmış oldu.



Tzimas, 2. Bundesliga'da oynadığı 17 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı.



