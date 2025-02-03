24 saatte 7 milyon euro karla satış!

Nürnberg, 2 Şubat'ta 18 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandığı Tzimas'ı 3 Şubat'ta 25 milyon euro karşılığı Brighton'a sattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
24 saatte 7 milyon euro karla satış!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 20:49
Son güncelleme 03 Şubat 2025 20:50
Brighton Hove & Albion, Almanya 2. Bundesliga takımlarından Nürnberg'in 19 yaşındaki forveti Stefanos Tzimas'ı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, bu transfer için Nürnberg'e 25 milyon euro ödedi.

Nürnberg, yaz transfer döneminde kiraladığı ve 2 Şubat'ta 18 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Tzimas'ı 24 saat sonra 7 milyon euro kar elde ederek 25 milyon euro karşılığında satmış oldu.

Tzimas, 2. Bundesliga'da oynadığı 17 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery