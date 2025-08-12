12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-046'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız İtalya'yı geçti

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız, 3-2'lik skorla İtalya'yı geçti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

calendar 12 Ağustos 2025 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız İtalya'yı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında İtalya'yı 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 21-25, 25-20, 25-23, 18-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kazandı.

Bu sonuçla grup etabını 3 galibiyet, 2 mağlubiyet 9 puanla tamamlayan milli takım, adını son 16 turuna yazdırdı.

Milli voleybolcuların, rakibi oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.

