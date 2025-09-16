16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-190'
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
1-190'
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
1-1MB
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için organizasyon incelemeleri başladı

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'nda incelemelerde bulunarak organizasyon toplantısı gerçekleştirdi.

16 Eylül 2025 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA






UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'nda incelemelerde bulunarak organizasyon toplantısı gerçekleştirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Mayıs 2026'da oynanacak final için UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkililerinin Beşiktaş Park Stadı'ndaki toplantısında takımların kalacakları oteller, kullanacakları antrenman sahaları, güvenlik uygulamaları, taraftar ve medya alanları ile şehir içi ulaşım planları gözden geçirildi.

Heyetler, finale ev sahipliği yapacak statta soyunma odaları, koridorlar, otoparklar, canlı yayın alanları, tribünler, VIP tribünü, koltuklar, saha ve stadın çevresinde incelemelerde bulunuldu.


İncelemeler, 19 Eylül'de sona erecek.

  
