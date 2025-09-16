2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için organizasyon incelemeleri başladı

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'nda incelemelerde bulunarak organizasyon toplantısı gerçekleştirdi.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Mayıs 2026'da oynanacak final için UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkililerinin Beşiktaş Park Stadı'ndaki toplantısında takımların kalacakları oteller, kullanacakları antrenman sahaları, güvenlik uygulamaları, taraftar ve medya alanları ile şehir içi ulaşım planları gözden geçirildi.Heyetler, finale ev sahipliği yapacak statta soyunma odaları, koridorlar, otoparklar, canlı yayın alanları, tribünler, VIP tribünü, koltuklar, saha ve stadın çevresinde incelemelerde bulunuldu.İncelemeler, 19 Eylül'de sona erecek.