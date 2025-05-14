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2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, Kosta Rika'da düzenlenecek

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, Kosta Rika'da gerçekleştirilecek.

calendar 14 Mayıs 2025 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, Kosta Rika'da düzenlenecek
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2026 Ampute Futbol Dünya Kupası, 31 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Kosta Rika'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Liberya şehrinde yapılacak şampiyonada 24 takım mücadele edecek.

Dünya Ampute Futbol Federasyonunun organize ettiği Dünya Kupası, son olarak 2022 yılında İstanbul'da düzenlenmişti. Finalde Angola'yı 4-1 mağlup eden Türkiye, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

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