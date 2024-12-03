NBA'in 2024-25 sezonunda yaklaşık 20 maç geride kalırken, Boston Celtics halen oldukça iyi ve geçtiğimiz yıl Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Oklahoma City Thunder ise yine 1 numarada.
Ancak sezon tam bazı takımlar açısından beklendiği gibi gitmedi ve kimileri, rakipleri arasında biraz daha öne çıktı.
İşte sezonun yaklaşık dörtte birinin geride kaldığı süreçte yaşanan 10 hoş sürpriz!
(Kaynak: Bleacher Report)
Ancak sezon tam bazı takımlar açısından beklendiği gibi gitmedi ve kimileri, rakipleri arasında biraz daha öne çıktı.
İşte sezonun yaklaşık dörtte birinin geride kaldığı süreçte yaşanan 10 hoş sürpriz!
(Kaynak: Bleacher Report)