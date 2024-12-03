NBA'in 2024-25 sezonunda yaklaşık 20 maç geride kalırken, Boston Celtics halen oldukça iyi ve geçtiğimiz yıl Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Oklahoma City Thunder ise yine 1 numarada.

Ancak sezon tam bazı takımlar açısından beklendiği gibi gitmedi ve kimileri, rakipleri arasında biraz daha öne çıktı.

(Kaynak: Bleacher Report)