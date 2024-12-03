2024-25 NBA sezonunun en hoş 10 sürprizi!

NBA'de sezonun yaklaşık dörtte birinin geride kaldığı süreçte yaşanan 10 sürprizi derledik.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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2024-25 NBA sezonunun en hoş 10 sürprizi!
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03 Aralık 2024 15:35
NBA'in 2024-25 sezonunda yaklaşık 20 maç geride kalırken, Boston Celtics halen oldukça iyi ve geçtiğimiz yıl Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Oklahoma City Thunder ise yine 1 numarada.

Ancak sezon tam bazı takımlar açısından beklendiği gibi gitmedi ve kimileri, rakipleri arasında biraz daha öne çıktı.

İşte sezonun yaklaşık dörtte birinin geride kaldığı süreçte yaşanan 10 hoş sürpriz!

(Kaynak: Bleacher Report)
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