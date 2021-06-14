20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
Abone Ol
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2021 15:13
Hollanda ve Belçika'nın 10-18 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği, FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB tarafından çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda C Grubu'nda yer alan milliler, Polonya, ABD ve Tayland ile eşleşti.

Genç milliler, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde oynayacak.

 

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.