20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası 4 Şubat'ta

20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, 4 Şubat Pazar günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, yılın ilk salon şampiyonasında mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:
60 metre: Zeynep Kaya, Hüseyin Mutlu Korkmaz
400 metre: Elif Ilgaz, Mustafa Çinpolat
800 metre: Esra Durmuş, Muhammed Ağgün
1500 metre: Ceyda Melek Pınar, Utku Göler
3000 metre: Edibe Yağız, Ali Tunç
60 metre engelli: Elif Ilgaz, Burak Gökçe
Yüksek atlama: Rahime Yiğit, Sefa Akan
Uzun atlama: Zeynep Erkal, Yusuf Şenödeyici
Üç adım atlama: Aleyna Karabulut, Emre Çolak
Gülle atma: Özlem Özcan, Ali Peker
4x400 metre: Mustafa Çinpolat, Adar Anar, Ömer Faruk Esen, Eren Keser
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, "2024 yılına genç atletlerimiz hızlı başladı. Ülkemizde ve uluslararası yarışmalarda rekorlar ardı ardına gençlerimiz tarafından yenileniyor. 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda yarışacak genç atletlerimizin de bu başarılara ortak olacaklarına inancımız tam. 2024 yılının ilk salon yarışması olan 20 yaş altında yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, yılın ilk salon şampiyonasında mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:
60 metre: Zeynep Kaya, Hüseyin Mutlu Korkmaz
400 metre: Elif Ilgaz, Mustafa Çinpolat
800 metre: Esra Durmuş, Muhammed Ağgün
1500 metre: Ceyda Melek Pınar, Utku Göler
3000 metre: Edibe Yağız, Ali Tunç
60 metre engelli: Elif Ilgaz, Burak Gökçe
Yüksek atlama: Rahime Yiğit, Sefa Akan
Uzun atlama: Zeynep Erkal, Yusuf Şenödeyici
Üç adım atlama: Aleyna Karabulut, Emre Çolak
Gülle atma: Özlem Özcan, Ali Peker
4x400 metre: Mustafa Çinpolat, Adar Anar, Ömer Faruk Esen, Eren Keser
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, "2024 yılına genç atletlerimiz hızlı başladı. Ülkemizde ve uluslararası yarışmalarda rekorlar ardı ardına gençlerimiz tarafından yenileniyor. 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda yarışacak genç atletlerimizin de bu başarılara ortak olacaklarına inancımız tam. 2024 yılının ilk salon yarışması olan 20 yaş altında yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.