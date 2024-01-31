20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası 4 Şubat'ta

20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, 4 Şubat Pazar günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.



Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, yılın ilk salon şampiyonasında mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:



60 metre: Zeynep Kaya, Hüseyin Mutlu Korkmaz



400 metre: Elif Ilgaz, Mustafa Çinpolat



800 metre: Esra Durmuş, Muhammed Ağgün



1500 metre: Ceyda Melek Pınar, Utku Göler



3000 metre: Edibe Yağız, Ali Tunç



60 metre engelli: Elif Ilgaz, Burak Gökçe



Yüksek atlama: Rahime Yiğit, Sefa Akan



Uzun atlama: Zeynep Erkal, Yusuf Şenödeyici



Üç adım atlama: Aleyna Karabulut, Emre Çolak



Gülle atma: Özlem Özcan, Ali Peker



4x400 metre: Mustafa Çinpolat, Adar Anar, Ömer Faruk Esen, Eren Keser



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, "2024 yılına genç atletlerimiz hızlı başladı. Ülkemizde ve uluslararası yarışmalarda rekorlar ardı ardına gençlerimiz tarafından yenileniyor. 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda yarışacak genç atletlerimizin de bu başarılara ortak olacaklarına inancımız tam. 2024 yılının ilk salon yarışması olan 20 yaş altında yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



