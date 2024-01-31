20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası 4 Şubat'ta

Sırbistan'da düzenlenecek olan 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, 4 Şubat'ta Sırbistan'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası 4 Şubat'ta
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31 Ocak 2024 18:43
20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, 4 Şubat Pazar günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, yılın ilk salon şampiyonasında mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:

60 metre: Zeynep Kaya, Hüseyin Mutlu Korkmaz

400 metre: Elif Ilgaz, Mustafa Çinpolat

800 metre: Esra Durmuş, Muhammed Ağgün

1500 metre: Ceyda Melek Pınar, Utku Göler

3000 metre: Edibe Yağız, Ali Tunç

60 metre engelli: Elif Ilgaz, Burak Gökçe

Yüksek atlama: Rahime Yiğit, Sefa Akan

Uzun atlama: Zeynep Erkal, Yusuf Şenödeyici

Üç adım atlama: Aleyna Karabulut, Emre Çolak

Gülle atma: Özlem Özcan, Ali Peker

4x400 metre: Mustafa Çinpolat, Adar Anar, Ömer Faruk Esen, Eren Keser

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, "2024 yılına genç atletlerimiz hızlı başladı. Ülkemizde ve uluslararası yarışmalarda rekorlar ardı ardına gençlerimiz tarafından yenileniyor. 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda yarışacak genç atletlerimizin de bu başarılara ortak olacaklarına inancımız tam. 2024 yılının ilk salon yarışması olan 20 yaş altında yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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