Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadyumu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, İran, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 302 sporcu katılıyor.Aralarında 16 ünvanlı sporcunun da yer aldığı turnuvada her yaş grubundan satranç ustaları mücadele edecek.Bu yıl turnuvaya tarihinin en yüksek katılımı gerçekleşti.Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, örnek gösterilen turnuvanın 20 yıl sürdürülen kurumsal bir organizasyon olduğunu söyledi.Satrançla ilgilenen gençleri görmekten mutluluk duyduğunu belirten Mercan, sporculara başarı diledi.Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da bu yıl gençlerin turnuvaya katılımının yüksek olduğunu dile getirdi.Satrancın hilesi olmayan, yaş kategorisi tanımayan bir oyun olduğunu anlatan Özcan,dedi.Konuşmaların ardından turnuvanın başlangıç hamlelerini Mercan ve Özcan yaptı.Turnuva 17 Ağustos Pazar günü sona erecek.