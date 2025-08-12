12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

20. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası rekor katılımla başladı. 11 ülkeden 302 sporcunun yer aldığı turnuvada, her yaştan satranç ustaları mücadele edecek.

calendar 12 Ağustos 2025 19:50
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesi iş birliğinde Atatürk Stadyumu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, İran, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 302 sporcu katılıyor.

Aralarında 16 ünvanlı sporcunun da yer aldığı turnuvada her yaş grubundan satranç ustaları mücadele edecek.


Bu yıl turnuvaya tarihinin en yüksek katılımı gerçekleşti.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, örnek gösterilen turnuvanın 20 yıl sürdürülen kurumsal bir organizasyon olduğunu söyledi.

Satrançla ilgilenen gençleri görmekten mutluluk duyduğunu belirten Mercan, sporculara başarı diledi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da bu yıl gençlerin turnuvaya katılımının yüksek olduğunu dile getirdi.

Satrancın hilesi olmayan, yaş kategorisi tanımayan bir oyun olduğunu anlatan Özcan, "7 yaşında bir oyuncu, 60 yaşındaki bir oyuncuyu yenebiliyor. Satranç hayat gibidir. Size bir hamle yapıldığında, ne istediğini ve ne maksatla yapıldığını çözmeye yarayacaktır, zekanızı geliştirecektir." dedi.

Konuşmaların ardından turnuvanın başlangıç hamlelerini Mercan ve Özcan yaptı.

Turnuva 17 Ağustos Pazar günü sona erecek.

