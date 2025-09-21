20. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri yapıldı

20. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin finalinde Recep Kara şampiyon oldu.Ankara, Antalya, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul'dan gelen 36 başpehlivanın da aralarında bulunduğu 439 güreşçi er meydanına çıktı.Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada, Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin İstanbul'un en köklü organizasyonlarından olduğunu söyledi.Bahadır, "Bugün 20'ncisini yaptığımız Kocasinan Yağlı Güreşleri, tarihi Kırkpınar'dan sonra İstanbul'un en büyük, en güzel, en eski organizasyonlarından birisi. Ülkesini sevmek sadece sözle olmaz. Sanatta, sporda, tıpta, savunma sanayisinde, mühendislikte ve ekonomide en ileri olmalıyız." dedi.Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği hedefler doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Bahadır, "Şimdi Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la daha ileri gidiyoruz. Tarihi güreşimizi unutmayacağız çünkü güreş peygamber sanatıdır. Peygamber Efendi'mizin övdüğü bir spordur. Müslüman güçlü olacak. Fiziken, maddi ve manevi yönden güçlü olacak." diye konuştu.Güreşlerin finalinde Recep Kara, İsmail Koç'u mağlup ederek şampiyon oldu.