2. Lig ekibi Altay sahaya indi

Futbol şubesinin kulübe talip olan yatırımcı grubuna devredilmesini bekleyen Altay, TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı.Hafta içinde altyapıdan genç futbolcuları denemeye alan siyah-beyazlılarda as kadro da sahaya indi. Altay, Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yeni sezonun ilk çalışmasını teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetiminde yaparken, birçok isim ayrılmasına rağmen takımda kalmayı seçen kadronun tecrübeli futbolcuları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam da antrenmanda yer aldı.Süper Lig'den düştükten sonra 2 yıldır tarihi borç yüküyle boğuşup, transfer yasağı yüzünden kadrosunu takviye edemeyen İzmir'in köklü temsilcisi Altay'da futbol şubesini bir şirkete devretmek için son adım yarın atılacak.Şirketleşmek için camia olarak kongre kanalıyla karar alan, Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ'yi kurup yatırımcılarla görüşen siyah-beyazlılarda şirketleşme komisyonu yarın kulübe talip olan Fransız ve Türk ortaklı Hugo Construction firmasıyla son kez masaya oturacak. Geçen haftaki görüşmede prensipte el sıkışan iki tarafın devir için imzaları atması bekleniyor. Kulübe talip olan yatırımcıların devir resmen gerçekleşince ilk olarak transfer yasağını açmak için girişim yapacağı öğrenildi.