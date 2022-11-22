1907 Fenerbahçe Derneği'nden 30. yıl kutlaması

1992 yılında Fenerbahçe ve Türk sporunun gelişmesi için bir çok projeyi hayata geçiren veya destek olan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30'uncu yılını çok özel bir konser ile kutluyor. 24 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek konserde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi sahne alacak. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel yapacak.



Fenerbahçe Spor Kulübüne hizmet amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30'uncu yılını coşkuyla kutluyor.



30'uncu yıl kapsamında gerçekleşecek özel konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile Mor ve Ötesi ilk kez birbirlerinin sahnesine konuk olarak izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Sunuculuğunu Çağla Şikel'in gerçekleştireceği bu özel gecenin açılış konuşmasını ise ünlü komedyen Cem Yılmaz gerçekleştirecek.



24 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek özel konserde izleyiciler sürpriz anlara şahit olacak. Konserin biletlerine Biletix veya Passo üzerinden ulaşılabilir.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ