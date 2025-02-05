19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 14-16 Şubat tarihlerinde oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, Hırvatistan'ın Umag kentinde Letonya ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.



Müsabakalar için aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



Galler'de 19, 22 ve 25 Mart tarihlerinde UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'ta Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, hazırlık karşılaşmalarıyla eksiklerini tamamlayacak.



Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Romanya, 13-26 Haziran tarihlerinde finallerde karşı karşıya gelecek.



Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna şu isimler davet edildi:



Kaleci: Emir Yaşar (Beşiktaş), Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor), Muhammet Doğukan Demir (Tokat Plevne Belediyespor)



Defans: Mustafa Emir Akyıldız (Belediye Kütahyaspor), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Bican Tibukoğlu (Trabzonspor), Mustafa Alper Özden (Ingolstadt), Devran Bozardiç (Basel), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Bedirhan Çetin (Reeder Samsunspor), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü)



Orta saha: Efe Akman ve Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray), Burak İngenç (Onvo Antalyaspor), Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor), Boran Başkan (Trabzonspor), Emre Gökay ve Muhammet Sinan Kaya (Net Global Sivasspor), Yasir Kuduban (1461 Trabzonspor FK), Emirhan Arkutcu (Menemen FK), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)



Forvet: Kerem Kayaarası (Fenerbahçe), Recep Yalın Dilek (First Vienna)



Maç programı



Millilerin, Hırvatistan'ın Umag kentinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle:



14 Şubat Cuma:



15.00 Letonya-Türkiye



16 Şubat Pazar:



15.00 Hırvatistan-Türkiye



